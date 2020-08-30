Россиянам рассказали о законодательных изменениях с 1 сентября

Ряд новых законов и правил начнет действовать в России с начала сентября. Большая их часть касается обучения в школах и высших учебных заведениях, а также предоставления социальной помощи гражданам.

Так, уроки в школах будут начинаться в разное время, а классы регулярно дезинфицироваться. Младшие классы будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Для учителей введена надбавка за классное руководство в размере 5 тысяч рублей, а выплаты для стипендиатов увеличены.

Еще одно нововведение — создание Федерального регистра граждан, которые в праве бесплатно получить льготные лекарства или денежную компенсацию. Введенный во время пандемии коронавируса увлеченный размер минимального пособия для неработающих граждан отменен. Сумма снова составляет 1500 тысячи рублей, вместо 4500 рублей.

Для представителей отрасли бизнеса упрощена процедура банкротства. Так, предприниматели смогут провести процедуру через МФЦ, без обращения в суд, если долг предприятия составляет от 50 тысяч рублей до 500 тысяч рублей.