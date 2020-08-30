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12:57   30 Августа 2020
Общество

Президент Сирии утвердил новый состав кабмина

Президент Сирии утвердил новый состав кабмина

Глава Сирии Башар Асад утвердил новый состав правительства во главе с премьер-министром Хусейном Арнусом. Об этом говорится в аккаунте канцелярии президента в социальной сети Twitter.

Министры иностранных дел и обороны остались при своих должностях. Президент подписал указ от 2020 года о формировании нового правительства. Вице-премьером и министром обороны Сирии стал генерал Али Абдалла Айюб. Валид аль-Муаллем назначен министром иностранных дел и вице-премьером, говорится в тексте постановления.

Посты министров культуры и социальных дел и труда заняли две женщины. Всего в новый состав сирийского правительства вошли 29 министров. Башар Асад занимает пост президента и верховного главнокомандующего вооруженными силами Сирии с 17 июля 2000 года.

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Автор: Яна Либерман
#сирия #асад #правительство

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