Дудчак назвал заявления США о "вмешательстве РФ" в выборы "старой песней"

США применяют старые методы информационной войны, заявляя о якобы "вмешательстве России" в выборы, считает политолог Александр Дудчак.

Очередные заявления о "российском вмешательстве" в президентские выборы в США, которые намечены на ноябрь этого года, прозвучали из уст спикера палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси и председателя по разведке палаты представителей Адама Шиффа, являющихся членами Демократической партии. У политических деятелей США не хватает фантазии на другие выпады в сторону РФ, поэтому они используют одни и те же тезисы, напоминающие "старую песню", заявил Дудчак в беседе с ФБА "Экономика сегодня".

Подобные заявления уже звучали в США в 2016 году, напомнил политолог. Он подчеркнул, что американские политики не гнушаются никакими методами в рамках предвыборной борьбы. При этом никаких доказательств "российского вмешательства" не приводится, так как их просто не существует, добавил эксперт.

"Американская сторона делает голословные заявления, не пытаясь представить доказательства. Понятно, что никаких подтверждений так называемого вмешательства России нет и быть не может", — отметил Дудчак.

Политические элиты продолжат информационную войну против РФ, несмотря на то, что они прекрасно осознают недостоверность распространяемой ими информации, уверен политолог.