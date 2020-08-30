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12:55   30 Августа 2020
Политика

Хулиган угрожал взрывом своего жилья на Украине

Хулиган угрожал взрывом своего жилья на Украине

Мужчина угрожал взорвать квартиру в многоэтажном доме гранатой в городе Рубежное.

В полицию позвонила 69-летняя женщина и заявила, что сын не пускает ее домой. Прибывшие на место правоохранители пытались поговорить с мужчиной, который закрылся в квартире на девятом этаже, пишет News Front.

Ранее судимый хулиган бросался вещами в стражей порядка, которые оцепили дом и проводили эвакуацию жителей. Злоумышленник грозился взорвать квартиру. В результате полицейские штурмом пошли на квартиру и задержали преступника.

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Автор: Юлия Яковлева
#полиция #хулиган #луганская область

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