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12:49   30 Августа 2020
Политика

Путин поздравил главу Белоруссии с днем рождения

Путин поздравил главу Белоруссии с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с днем рождения. Главы государств подтвердили намерение развивать сотрудничество по всем направлениям.

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко 30 августа исполнилось 66 лет. В ходе телефонной беседы Владимир Путин тепло поздравил коллегу с праздником, сообщается на официальном сайте президента РФ. Также главы России и Белоруссии обсудили дальнейшее сотрудничество. Москва и Минск намерены и впредь укреплять союз, развивая все доступные направления совместной деятельности.

Путин также пригласил Лукашенко в ближайшие недели посетить Москву, где планируется организовать встречу лидеров.

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Автор: Руслан Неглинный
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