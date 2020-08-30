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12:35   30 Августа 2020
Политика

Главы России и Белоруссии договорились о скорой встрече

Главы России и Белоруссии договорились о скорой встрече

Президент России Владимир Путин и глава белорусского государства Александр Лукашенко договорились о личной встрече в ближайшее время. Информацию об этом предоставили в Кремле.

Лидеры государств провели телефонные переговоры 30 августа. В ходе разговора президенты подняли актуальные для обеих стран темы, а также обсудили ситуацию в Белоруссии. Кроме того, Путин и Лукашенко выразили взаимное желание продолжить тесное сотрудничество между странами.

Соглашение о "Союзном государстве" подписали главы России и Белоруссии в 1999 году. В рамках документа страны ведут тесное сотрудничество в сферах культуры, экономики и других областях уже более 20 лет.

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Автор: Яна Либерман
#встреча #путин #лукашенко

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