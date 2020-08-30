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11:58   30 Августа 2020
Политика

Спецтехнику и военных стягивают к центру белорусской столицы

Спецтехнику и военных стягивают к центру белорусской столицы

Военная колонна из спецтехники и автозаков выдвинулась из микрорайона Уручье в сторону центра Минска, где белорусская оппозиция планирует провести очередную протестную акцию.

Колонна начала движение в семь утра по проспекту Независимости в сторону главной площади города и Дома правительства Белоруссии. Здесь днем должен пройти большой митинг. Президентские выборы в стране закончились 9 августа. По официально опубликованной информации ЦИК Белоруссии, Александр Лукашенко набрал 80,10% голосов избирателей, а его главный соперник Светлана Тихановская — 10,12%. Начиная с 9 августа, в Белоруссии проходят митинги и протестные акции.

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Автор: Илья Романович
#минск #белоруссия #президент

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