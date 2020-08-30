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11:57   30 Августа 2020
Политика

Французского офицера заподозрили в передаче секретных данных России

Французского офицера заподозрили в передаче секретных данных России

Париж проведет расследование в отношении высокопоставленного военного Вооруженных сил Франции. Поводом для разбирательства послужило подозрение в передаче секретных данных российским спецслужбам. Об этом стало известно в воскресенье, 30 августа.

По словам главы Минобороны Франции Флоранс Парли, в отношении высокопоставленного офицера начата судебная проверка. В прокуратуру с инициативой о проведении расследования обратилось французское военное ведомство, отметила она в эфире радио "Европа-1".

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Автор: Борис Нестеров
#франция #прокуратура #расследование

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