Президент РФ провел переговоры со своим коллегой из Белоруссии

Президент России Владимир Путин провел в воскресенье телефонные переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Белорусскому лидеру сегодня исполнилось 66 лет. Инициатором разговора был Путин, отмечается в сообщении пресс-службы Лукашенко. Детали разговора пока не уточняются. Лидеры России и Белорусии поддерживают близкие отношения и тесно сотрудничают в рамках соглашения о "Союзном государства" на протяжении последних 20 лет.

В первых числах августа в Белоруссии прошли президентские выборы, в которых с подавляющим количеством набранных голосов победил действующий руководитель государства. Однако некоторые жители страны не согласились с результатами голосования, поэтому с 9 августа в Белорусиси проходят массовые незаконные акции.