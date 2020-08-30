Представитель Киева в ТКГ предложил присвоить Донбассу особый статус

Первый заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Витольд Фокин призвал присвоить особый статус всей территории региона. Об этом он заявил во время интервью изданию "Страна".

Политик считает, что новый статус Донбасса позволит уберечь жизни командиров и бойцов. По его мнению, проведение выборов поможет урегулировать ситуацию в регионе, пишет News Front.

Фокин вступил в должность первого замглавы украинской делегации в ТКГ по Донбассу 18 августа.

Народный депутат Верховной рады Виктор Медведчук заявлял, что присвоение особого статуса Донбассу является единственным способом установить мир в регионе.