Россиянам дали советы по борьбе с поборами в школах

Родители должны обращаться в первую очередь в прокуратуру по факту поборов в российских школах. Об этом рассказал директор департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения РФ Евгений Семченко.

Россиянам также необходимо предупредить о поборах местные органы управления образованием и оповестить Министерство просвещения России о правонарушениях. В первую очередь рекомендуется незамедлительно обратиться в органы прокуратуры, объяснил Семченко.

Юные россияне готовятся к началу учебного года, который стартует в очном режиме традиционно с 1 сентября. Президент РФ Владимир Путин не исключает, что некоторые занятия можно будет проводить онлайн, чтобы предотвратить распространение коронавируса.