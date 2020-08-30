Некоторым россиянам повысят пенсию почти на 5700 рублей

Часть российских пенсионеров имеет право на прибавку в размере фиксированной выплаты. Об этом напомнили в Пенсионном фонде России (ПФР).

Фиксированная выплата была повышена до 5686,25 рубля. Прибавку получают пожилые россияне, достигшие 80 лет. Выплата назначается в месяц исполнения юбилейной даты, а средства начинают поступать со следующего месяца. Заявление в ПФР подавать не нужно. Аналогичное повышение выплаты назначается гражданам, имеющим первую группу инвалидности, передает "Весь Искитим".

Некоторым гражданам старше 80 лет ПФР может установить ежемесячную компенсационную выплату в размере 1200 рублей. Ее получателем становится неработающее трудоспособное лицо, которое не состоит на учете в службе занятости и ему не назначены пенсионные выплаты.