Пользователи Сети оценили пост Лизы Песковой в поддержку Шугалея и Суэйфана

Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизавета опубликовала в Instagram сообщение в поддержку плененных в Ливии россиян. Более трех тысяч пользователей оценили пост.

Пескова отметила необходимость предания огласке событий, таких как случай с учеными Максимом Шугалеем и Самером Суэйфаном. Россияне отправились в Ливию для проведения социологического исследования, однако в мае 2019 года попали в плен к боевикам. Ученые до сих пор незаконно удерживаются в частной тюрьме "Митига", известной своими нечеловеческими условиями содержания.

"Искренне верю в дипломатов нашей страны, надеюсь, что справедливость восторжествует и все происходящее подойдет к своему логическому завершению", — написала Елизавета Пескова.

История о тяжелой судьбе россиян легла в основу первой и второй части фильмов "Шугалей". Сиквел появится на экранах в сентябре 2020 года. Экранизации призваны донести до широкой общественности проблему незаконно удерживаемых людей в североафриканской стране. МИД РФ совместно с Фондом защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) работают над освобождением ученых, пишет Федеральное агентство новостей.