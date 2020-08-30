Российский кинофильм про ученых РФ в Ливии "Шугалей-2" является настоящим проявлением искусства, цель которого спасти россиян из плена. Об этом сообщил политик Ринат Евстигнеев.

По словам эксперта, который уже ознакомился с кадрами фильма, сюжет рассказывает о человеческой стойкости. Смелость российских социологов стоит выше влиятельных манипуляторов.

Ринат Евстигнеев отметил, что "Шугалей-2" — настоящее проявление искусства, которое направлено на спасение россиян из ливийского плена. Нужно верить, что ученый Максим Шугалей, которого захватили боевики Ливии, однажды вернется на родину.