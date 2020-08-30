Полухин похудел на пять килограмм, чтобы вжиться в роль Шугалея

Актер Кирилл Полухин для роли социолога Максима Шугалея похудел на 5 кг. Об этом и других фактах фильма "Шугалей-2" рассказал глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич.

Также глава ФЗНЦ раскрыл больше подробностей о сюжете фильма. Социолог Максим Шугалей и его коллега Самер Суэйфан больше года находятся в тяжелых условиях в тюрьме "Митига". Они узнают важную информацию о ливийских боевиках и имеют возможность передать компромат в Россию. Однако террористы предлагают ученому сделку — оболгать себя, и таким образом поскорее вернуться на родину, пишет Малькевич в своем Telegram-канале. Также он сообщил, что киноленту уже успели посмотреть в Ливии, что вызвало большой ажиотаж среди серьезных людей. Помимо этого, предпремьерный показ состоялся в Республике Коми.

О фильме рассказали и создатели. Исполнитель роли Шугалея Кирилл Полухин отметил, что специально готовился для этой роли, пытаясь передать ощущения человека, находящегося в ливийских застенках. Он уверен, что если фильм приблизит хотя бы на час освобождение пленных россиян, то работа не прошла даром.

"Специально для роли я похудел на 5 килограммов, чтобы внешний вид соответствовал – был более изможденный. Старался понять, что может испытывать человек, который долгое время находится в нечеловеческих условиях, какое у него должно быть физическое и психологическое состояние", — отметил актер.

В свою очередь, режиссер кинокартины Максим Бриус подчеркнул, что первый фильм был своеобразным приключенческим боевиком, тогда как второй получился скорее политическим триллером.

Социолог Максим Шугалей и переводчик Самер Суэйфан с мая 2019 года находятся в плену в Ливии. Об этих событиях рассказывают фильмы "Шугалей" и "Шугалей-2". Съемочная группа была крайне мотивирована тем, что общественный резонанс может помочь освобождению пленных россиян. Съемочный процесс проходил на территории Крыма (Судак и Бахчисарай), а также на территории Санкт-Петербурга. В заключение Малькевич призвал всех посмотреть фильм "Шугалей-2" на телеканале НТВ.