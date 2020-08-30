Опубликована статистика по коронавирусу в России за сутки

Оперативный штаб по мониторингу и борьбе с коронавирусной инфекцией обновил статистические данные по COVID-19 в России за истекшие сутки.

За это время медики выявили 4980 новых случаев коронавируса. Самое большое количество пациентов с подтвержденным диагнозом было зарегистрировано в Москве — 695 человек. На втором месте Санкт-Петербург — 186 человек. Третью позицию занимает Московская область, где за прошлые сутки зарегистрировали 165 человек.

На сегодня общее количество россиян с коронавирусной инфекцией составляет 990 326 человек. За весь период пандемии скончались 17 093 человека. Вся оперативная и точная информация по статистике коронавируса в России отражена на официальном сайте стопкоронавирус.рф.