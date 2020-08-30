Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
10:25   30 Августа 2020
Политика

Военные записали видеопоздравление Лукашенко

Военные записали видеопоздравление Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня отмечает свой 66-й день рождения. Военные из Гомельской области записали видео, в котором поздравили лидера республики.

Военнослужащие пожелали Лукашенко неиссякаемой энергии и высокой трудоспособности. Они отметили преданность белорусского президента своей стране. Лукашенко более 20 лет посвятил руководству республикой.

Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа. По данным Центризбиркома страны, Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#видео #белоруссия #лукашенко

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...