Военные записали видеопоздравление Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня отмечает свой 66-й день рождения. Военные из Гомельской области записали видео, в котором поздравили лидера республики.

Военнослужащие пожелали Лукашенко неиссякаемой энергии и высокой трудоспособности. Они отметили преданность белорусского президента своей стране. Лукашенко более 20 лет посвятил руководству республикой.

Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа. По данным Центризбиркома страны, Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей.