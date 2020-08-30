Ростуризм отчитался по программе возврата кешбэка на внутренние туры

Общая сумма покупок внутренних туров с кешбэком составила 1,4 млрд рублей. О предварительных итогах рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

Окончательные итоги будут подведены после подсчета платежной системой "Мир". Сумма покупок на 1,4 млрд рублей является позитивным результатом, учитывая то, что программа кешбэка была запущена в невероятно короткие сроки, отметила глава Ростуризма.

Если решение о продолжении программы будет принято, то в ведомстве учтут все пожелания и просьбы, которые поступили от туристов и туроператоров во время подготовки программы. Догузова отметила максимальную клиентоориентированность программы, передает ТАСС.

Программа была запущена 21 августа текущего года и продлилась до 28 августа. На 27 августа программой воспользовались 50 тысяч россиян.