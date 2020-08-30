Депутат Госдумы Марченко объяснил важность просмотра "Шугалея-2"

Страшную правду о судьбе российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана в Ливии нужно обязательно знать. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Евгений Марченко.

Марченко поделился своими первыми впечатлениями после предпремьерного показа фильма "Шугалей-2". Он высоко оценил труд съемочной группы и актеров и призвал всех россиян посмотреть кинокартину.

"Нужно знать такие истории, тем более события происходят прямо сейчас. Мы верим в наших мужчин, верим, что они справятся и в скором времени вернутся на родину к своим семьям!" — подчеркнул государственный деятель.

Предпоказ сиквела "Шугалея", основанного на реальной истории российских ученых, состоялся в столице Коми Сыктывкаре 29 августа, в субботу.

Как известно, сотрудники Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) в 2019 году приехали в Ливию с целью проведения исследований. Однако они были схвачены боевиками местных преступных группировок и незаконно удерживаются в ливийской тюрьме "Митига" без предъявления обвинений.