9:14 30 Августа 2020Политика
Украинский журналист отметил, что Киев прислуживает Западу
Текущий состав Верховный рады Украины проработал год. Эффективность парламентариев оценил киевский журналист Максим Назаров.
Назаров отметил, что за этот год понял главное: существующую на Украине систему разграбления страны победить невозможно. Это сопровождается кумовством и откровенной глупостью, приводит его слова "Русская весна". На решение этой проблемы, по мнению представителя прессы, не способен ни действующий президент Владимир Зеленский, ни кто-то другой.
Журналист подчеркнул, что вместо решения народных проблем за год усилилось прислуживание олигархам и Западу. Назаров полагает, что даже спустя четыре года ситуация в стране не изменится.