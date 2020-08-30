Украинский журналист отметил, что Киев прислуживает Западу

Текущий состав Верховный рады Украины проработал год. Эффективность парламентариев оценил киевский журналист Максим Назаров.

Назаров отметил, что за этот год понял главное: существующую на Украине систему разграбления страны победить невозможно. Это сопровождается кумовством и откровенной глупостью, приводит его слова "Русская весна". На решение этой проблемы, по мнению представителя прессы, не способен ни действующий президент Владимир Зеленский, ни кто-то другой.

Журналист подчеркнул, что вместо решения народных проблем за год усилилось прислуживание олигархам и Западу. Назаров полагает, что даже спустя четыре года ситуация в стране не изменится.