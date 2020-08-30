Вострецов считает, что "Шугалей-2" показывает "настоящих русских мужчин"

Фильм "Шугалей-2" рассказывает историю "настоящих русских мужчин" со стойкой силой духа и "мужской броней". Об этом заявил депутат Государственной думы Сергей Вострецов после просмотра киноленты.

Он утверждает, что этот сюжет этого фильма "достоин номинации на премию "Оскар". По мнению Вострецова, именно такие истории нужно рассказывать народу.

Депутат также отметил, что просмотр этой картины позволяет проникнуться реальной историей сотрудников Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которых более года назад незаконно похитили и заключили в тюрьму боевики, подконтрольные Правительству национального согласия (ПНС) Ливии.

Он утверждает, что число требующих освобождения сотрудников ФЗНЦ после просмотра "Шугалей-2" с каждым днем будет расти.