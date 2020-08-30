Константинов заявил, что вопрос по полуострову Крым закрыт

Статус полуострова Крым не может быть предметом для обсуждений, а создание каких-либо международных платформ бесперспективно. Об этом заявил Глава крымского парламента Владимир Константинов.

Он отметил, что на всех политических дискуссионных площадках в мире вопрос принадлежности Крыма России никто не обсуждает, "так как все все понимают", передает РИА Новости.

"Эта тема уже не предмет обсуждение, с Зеленским так уж точно", — добавил Константинов.

Глава парламента также заявил, что никаких платформ по обсуждению "возращения" полуострова Украине быть не должно. Он назвал такие площадки "ложными".

По мнению Константинова, вопрос принадлежности полуострова периодически поднимают на Украине с целью отвлечь украинцев от более важных проблем в стране.