Мясников выразил благодарность врачам Омска за спасение Навального

Главный врач городской клинической больницы больницы №71 Александр Мясников обратился к медикам, которые лечили Алексея Навального в Омске. Видео доктор выложил в своем Telegram-канале.

Мясников призвал коллег не обращать внимание на критиков, поскольку те могут оказаться в ситуации, как у Навального, когда медицинская помощь может понадобится очень неожиданно. По словам телеведущего, он не слышал ни одного осуждающего слова от немецких врачей.

"Вы выполнили свой долг. Вы ему спасли жизнь. Если они не сказали вам спасибо, то я вам говорю спасибо за спасенную жизнь", — отметил Мясников.

Блогеру Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, откуда его доставили в больницу. Через несколько дней мужчину по настоянию родственников перевезли в Берлин, в клинику "Шарите".