Российские банки сообщили о резком увеличении спроса на ипотеку летом

Поток ипотечных заявок на июль-август 2020 оказался значительно выше обычного спроса в летний период. Об этом рассказали в российских банках.

Увеличенный спрос на ипотеку кредитные организации связывают со снижением ставок, а также запуском льготной программы под 6,5% годовых. В некоторых банках отмечают, что спрос на жилищные кредиты вырос почти в два раза, передает "Прайм".

О значительном увеличении спроса на ипотеку заявил Промсвязьбанк. Их выручка по жилищным кредитам выросла с 4,1 миллиарда рублей в 2019 году до 8,2 миллиарда рублей в 2020 году. Они отметили, что именно льготная госпрограмма оказалась сильнейшим стимулом для их клиентов. На нее приходится более 50% выдачи ипотечных кредитов.

В банке также отметили, что одной из причин повышенного спроса на ипотеку является серьезный сдвиг сезона отпусков.