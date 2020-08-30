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8:43   30 Августа 2020
Экономика

Российские банки сообщили о резком увеличении спроса на ипотеку летом

Российские банки сообщили о резком увеличении спроса на ипотеку летом

Поток ипотечных заявок на июль-август 2020 оказался значительно выше обычного спроса в летний период. Об этом рассказали в российских банках.

Увеличенный спрос на ипотеку кредитные организации связывают со снижением ставок, а также запуском льготной программы под 6,5% годовых. В некоторых банках отмечают, что спрос на жилищные кредиты вырос почти в два раза, передает "Прайм".

О значительном увеличении спроса на ипотеку заявил Промсвязьбанк. Их выручка по жилищным кредитам выросла с 4,1 миллиарда рублей в 2019 году до 8,2 миллиарда рублей в 2020 году. Они отметили, что именно льготная госпрограмма оказалась сильнейшим стимулом для их клиентов. На нее приходится более 50% выдачи ипотечных кредитов.

В банке также отметили, что одной из причин повышенного спроса на ипотеку является серьезный сдвиг сезона отпусков.

"Обычно летом активность на ипотечном рынке снижается в связи с отпускным периодом. Но в этом году летом реализуется отложенный спрос после снятия режима самоизоляции" — сообщила руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ Марина Заботина.

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Автор: Борис Нестеров
#лето #банк #ипотека

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