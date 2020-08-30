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8:36   30 Августа 2020
Политика

Байден нашел объяснение отмене брифингов разведки для Конгресса США

Байден нашел объяснение отмене брифингов разведки для Конгресса США

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пытается скрыть свою "связь" с Россией накануне предстоящих выборов в ноябре. Об этом заявил кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден.

Трамп надеется, что президент России Владимир Путин якобы поможет ему вступить в должность на второй срок, считает демократ. По его словам, российский лидер скроет провалы американского коллеги во время попыток вернуть в страну порядок, передает Lenta.ru.

Байден также отметил, что Трамп скрывает от американцев свое "сотрудничество" с Москвой для Кремля, по словам демократа, переизбрание действующего главы США — настоящий подарок.

Россия неоднократно опровергала все заявления о "вмешательстве" в президентские выборы США в 2016 году.

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Автор: Илья Романович
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