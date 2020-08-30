Байден нашел объяснение отмене брифингов разведки для Конгресса США

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пытается скрыть свою "связь" с Россией накануне предстоящих выборов в ноябре. Об этом заявил кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден.

Трамп надеется, что президент России Владимир Путин якобы поможет ему вступить в должность на второй срок, считает демократ. По его словам, российский лидер скроет провалы американского коллеги во время попыток вернуть в страну порядок, передает Lenta.ru.

Байден также отметил, что Трамп скрывает от американцев свое "сотрудничество" с Москвой для Кремля, по словам демократа, переизбрание действующего главы США — настоящий подарок.

Россия неоднократно опровергала все заявления о "вмешательстве" в президентские выборы США в 2016 году.