ВВС США назвали "небезопасным" перехват B-52 российскими Су-27

Российские истребители Су-27, по мнению ВВС США, "непрофессионально" перехватили американский бомбардировщик B-52. Инцидент произошел над Черным морем 28 августа.

В сообщении американских военных сказано, что Су-27 действовали "небезопасно". Они пересекли траекторию полета B-52 несколько раз в 30 метрах от носовой части бомбардировщика и использовали форсаж. В результате создавалась турбулентность.

Подобные действия, по словам командующего ВВС США в Европе и Африке Джеффри Харригана, "несовместимы с нормами полетов". Информацией об этом поделился ТАСС.

В Минобороны РФ ранее рассказали, что российские истребители поднимались на перехват американского бомбардировщика, приближавшегося к российской государственной границе. Экипажи Су-27, по сведениям Национального центра управления обороной (НЦУО), приблизились на безопасное расстояние к воздушному объекту для идентификации. Полет истребителей проходил в соответствии с международными правилами.