Японцы испытали пилотируемую модель летающего автомобиля

Пилотируемая модель летающего автомобиля, разработанная в Японии, прошла первые испытания. Она поднялась в воздух и сделала круг над полигоном.

Внешне летающий автомобиль напоминает коляску от мотоцикла, к которой прикрутили пропеллеры. Пилоту удалось поднять его на высоту в несколько метров, передает "Красная весна".

На проектирование электродвигателей для инновационного аппарата компании-производителю потребовалось два года. За это время разработчикам также удалось создать системы управления и контроля полета. Еще несколько лет было потрачено для вывода изобретения на новый этап. Японцы пока не строят планы о промышленном выпуске модели.

Американский авиастроительный холдинг прошлой осенью протестировал одноместный летающий автомобиль. В настоящее время американцы разрабатывают четырехместную модель.