Активисты в Монреале снесли памятник первому премьер-министру Канады

Участники митингов в Монреале, выступающие против расизма свалили памятник, установленный в честь первого премьер-министра Канады Джона Макдональда.

Отмечается, что памятник свалили уже после завершения акции протеста, во время которой митингующие требовали прекращения финансирования правоохранительных органов, передает ТАСС.

Участники протестов приехали в парк, где был установлен монумент и, привязав к нему веревку, свалили с постамента. Как итог, статуя лишилась головы.

Мэр Монреаля Валери Плант выразила свои "сожаления в связи с произошедшим актом вандализма", а также сообщила, что полиция проведет расследование в отношение причастных к инциденту людей.