Российский танк Т-90 попал в список самых дорогих боевых машин

Танки относятся к самым грозным боевым машинам, которые играют решающую роль во время войны. Российский Т-90 назван одним из дорогих танков во всем мире, пишет издание Hot Cars.

Обозреватель издания Hot Cars Али Аламех составил список самых дорогих танков в мире, в котором оказалась и российская машина. Перевод французской статьи представляет "ПолитРоссия".

Так, Т-90 является самым выдающимся основным боевым танком России из-за своей простоты. Он также остается одним из самых дорогих танков в мире, его цена составляет 4,5 млн долларов. Аламех назвал Т-90 востребованным танком, опираясь на то, что Индия закупила в 2008 году 60 российских единиц , а теперь хочет иметь в своем арсенале не меньше 1640 машин.

Для сравнения, южнокорейский К2 относится к новому поколению танков, его стоимость составляет примерно 8,5 млн долларов. Цена французского Leclerc варьируется от 9 млн долларов. На стоимость танков влияют такие факторы, как превосходная мобильность, отличная эффективность, вооружение и высокотехнологичные системы, отмечает французский журналист.