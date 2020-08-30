Индия отказалась от участия в учениях "Кавказ-2020" в России

Представители Минобороны Индии сообщили об отказе от участия в стратегическом командно-штабном учении "Кавказ-2020". Причиной стала пандемия коронавирусной инфекции.

Нью-Дели уже отправил в Москву сообщение о принятом решении. Представители оборонного ведомства заверили, что Россия и Индия все равно остаются близкими стратегическими партнерами.

Минобороны РФ ранее сообщало, что в учениях планируют принять участие представители пяти иностранных государств. Из Индии должны были приехать 200 военнослужащих.

Сейчас Индия занимает третье место в мире по числу заболевших после США и Бразилии. Общее число заразившихся коронавирусом в стране превышает 3,46 млн человек.