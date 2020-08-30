Потенциально опасный астероид пролетит близ Земли 1 сентября

Астероид 2011 ES4 размером с высотку пролетит 1 сентября близ Земли, по сообщению NASA. Космическое агентство отметило, что минимальное расстояние к планете, по ориентировочным данным, будет составлять 120 тысяч километров.

Небесное тело приблизится к Земле 1 сентября в 19:12 по московскому времени. Размер потенциально опасного астероида достигает от 22 до 49 метров, передает РИА Новости. Скорость полета объекта достигает 8,16 километра в секунду.

Этот астероид открыли 2 марта 2011 года. Он относится к группе "Аполлонов" — это объекты, трассы полета которых пересекают орбиту Земли.