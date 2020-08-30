СМИ развеяли миф о "невидимости" американского истребителя F-35

"Невидимость" американских F-35 является мифом. Стелс-технологии не делают истребитель незаметным для радаров, а лишь усложняют задачу их обнаружения и идентификации во время полета рассказали журналисты The National Interest.

"Уникальные" возможности малозаметных истребителей пропагандирует президент США Дональд Трамп. По его словам, американское вооружение обладает "впечатляющими" характеристиками. Однако многие заявления Трампа основаны на том, что ему говорили разработчики. Они пытались доказать, что воздушное судно невозможно идентифицировать. Кроме того, сами пилоты рассказывали американскому президенту, что потенциальный враг не сможет заметить F-35 даже если тот находится рядом.

На самом деле стелс-технология не способна сделать самолет незаметным, но его действительно сложно распознать на расстоянии. Сейчас американские конструкторы пытаются создать похожие самолеты и даже "корабли-невидимки". Однако, если бы Трамп сам увидел F-35, то понял, что заблуждается насчет его мифических свойств и перестал бы верить в "невидимость" самолета, передает NewInform.