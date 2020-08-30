Трамп отменил брифинг разведки США из-за "слива" информации прессе

Брифинг американской разведки по вопросам обеспечения безопасности на грядущих выборах нового президента США был прерван из-за "слива" информации прессе. Об этом журналистам сообщил американский лидер Дональд Трамп во время своей поездки в Техас.

Он объяснил, что директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф якобы передавал информацию комитету по разведке, которая затем "просачивалась" в прессу. Он предположил, что данные мог передавать "изворотливый" глава спецкомитета по разведке нижней палаты Адам Шифф, передает ТАСС.

"Будь то изворотливый Шифф или кто-то другой. Они сливают информацию. Что еще хуже, так это то, что они сливают неверную информацию", — уточнил Трамп.

Слова американского президента также подтвердил и руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз. Он уточнил, что несколько членов Конгресса сообщили прессе информацию, полученную на последнем брифинге , которую не должны были раскрывать.