Помпео указал Зеленскому на "пагубность инвестиции" КНР в Украину

Планы Китая приобрести завод "Мотор Сич" беспокоят США. Об этом американский госсекретарь Майк Помпео заявил украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

Переговоры между сторонами прошли в среду, 26 августа. Госдепартамент рассказал о них только сейчас.

"Госсекретарь Помпео выразил обеспокоенность США по поводу пагубных инвестиций КНР в Украину, включая усилия Пекина по приобретению производителя двигателей "Мотор Сич", – сказано в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

Украинские СМИ ранее заявили, что группа компаний DCH собирается развивать "Мотор Сич" вместе с китайцами. Речь идет о компании Skyrizon Aircraft Holdings.