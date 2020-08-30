Вильфанд спрогнозировал теплое начало осени

Первые пять дней сентября в центре европейской части Российской Федерации будут теплыми. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Глава Гидрометцентра отметил, что температура воздуха в эти дни будет выше климатической нормы на два градуса, передает ТАСС.

"Температурный фон ожидается 19–23 градуса до субботы включительно", — сообщил он.

Роман Вильфанд добавил, что из-за антициклонального режима осадков не будет. Некоторые граждане России могут не почувствовать изменения в погоде из-за последнего дня лета, так как он обещает быть жарким. На юге Московской области 31 августа температура воздуха поднимется до 31 градуса тепла.