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2:55   30 Августа 2020
Политика

Трамп сравнил с "монстром" ураган "Лаура" в Луизиане

Трамп сравнил с "монстром" ураган "Лаура" в Луизиане

Ураган четвертой категории по шкале Саффира - Симпсона "Лаура" обрушился на штат Луизиана и Техас 27 августа. Президент США Дональд Трамп во время своего выступления в Техасе сравнил шторм с "монстром".

Согласно данным властей Луизианы и Техаса, во время урагана погибло по меньшей мере 16 человек. Из-за "Лауры" в этих регионах также произошли наводнения. Основной ущерб пришелся на сравнительно малонаселенные сельские районы, передает ТАСС.

"Он подошел очень быстро. <...> Они рассматривали его как шторм. И вдруг шторм стал монстром", — заявил Трамп.

По информации агентства Bloomberg, максимальный ущерб от "Лауры" может достичь отметки в 12 миллиардов долларов. При этом минимальную стоимость ущерба они оценивают в восемь миллиардов долларов.

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Автор: Борис Нестеров
#сша #трамп #ураган #Лаура

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