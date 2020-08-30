Трамп сравнил с "монстром" ураган "Лаура" в Луизиане

Ураган четвертой категории по шкале Саффира - Симпсона "Лаура" обрушился на штат Луизиана и Техас 27 августа. Президент США Дональд Трамп во время своего выступления в Техасе сравнил шторм с "монстром".

Согласно данным властей Луизианы и Техаса, во время урагана погибло по меньшей мере 16 человек. Из-за "Лауры" в этих регионах также произошли наводнения. Основной ущерб пришелся на сравнительно малонаселенные сельские районы, передает ТАСС.

"Он подошел очень быстро. <...> Они рассматривали его как шторм. И вдруг шторм стал монстром", — заявил Трамп.

По информации агентства Bloomberg, максимальный ущерб от "Лауры" может достичь отметки в 12 миллиардов долларов. При этом минимальную стоимость ущерба они оценивают в восемь миллиардов долларов.