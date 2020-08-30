Открытие трассы "Таврида" снизило нагрузку на дорожную сеть Симферополя

Более 30 тысяч автомобилей проехали за сутки после открытия рабочего движения трассы "Таврида". Об этом сообщил Минтранс РФ.

Больше половины из этих автомобилей ехали в обход Симферополя в сторону Севастополя. Часть машин ехали в направлении Керчи, передает ТАСС.

"Такие данные были получены благодаря счетчику движения транспорта, установленному на путепроводе над основным ходом трассы в начале обхода Симферополя", — говорится в сообщении Минтранса РФ.

Открытие "Тавриды" позволило в значительной степени сократить водителям время в пути до Севастополя и Бахчисарайского района. Кроме того, была уменьшена нагрузка на транспортную сеть столицы Крыма.