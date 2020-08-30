Крым отказался от переговоров с Украиной о водоснабжении

Власти Крыма в нынешней ситуации не намерен вести переговоры с Украиной о возобновлении водоснабжения полуострова. Об этом заявил председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.

Украинские власти, по словам Константинова, настроены к жителям полуострова агрессивно. Информацией об этом поделилось РИА Новости.

"Поэтому ни о какой воде говорить не стоит. Они нам серную кислоту нальют туда, чтобы мы пили. Поэтому про это забыть надо", – подчеркнул политик.

Киев, как отметил Константинов, сначала должен признать Крым "как сообщество, которое сделало свой исторический выбор и имело право на возвращение на свою родину". До этого никаких взаимоотношений полуострова с Украиной быть не должно.