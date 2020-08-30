Антипов заявил, что МН17 был взорван намеренно

Крушение рейса МН17 было организовано с политической целью в ходе заранее подготовленной спецоперации. Об этом заявил независимый технический эксперт Юрий Антипов.

Свое мнение он сформировал исходя из анализа уникальных фотографий и видео с места крушения, которые прежде нигде не публиковались. Также он изучил результаты исследований реальных обломков МН17, которые были получены на современном научном оборудовании, пишет Sergey Grigoriev на своем канале в Яндекс дзен.

"И все факты говорят однозначно, что рейс МН17 был взорван специально в ходе загодя подготовленной спецоперации", — заявил Антипов.

Эксперт отметил, что о случайной ошибке военных речи быть не может. Он также утверждает, что Служба безопасности Украины (СБУ) имеет непосредственное отношение к крушению МН17. По его мнению, только она могла "протащить совершенно открытый "Бук" на территорию Украины без сопровождения.

Кроме того, Антипов считает, что администрация Украины в лице экс-президента Петра Порошенко, а также Госдепартамент США причастны к трагедии МН17. В качестве доказательств, он указал на тот факт, что именно они объявили о "Буке", еще до приезда спасателей на место крушения.