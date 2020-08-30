Тимоти: Трамп был в ярости, когда узнал о пропущенном звонке от Путина

Американский президент Дональд Трамп во время обеда с делегацией Великобритании узнал о пропущенном звонке от российского лидера Владимира Путина. О его реакции на это рассказал Ник Тимоти, бывший глава администрации Терезы Мэй.

Инцидент с пропущенным звонком случился в 2017 году. Во время официального обеда кто-то мимоходом упомянул, что Путин просил о разговоре с Трампом. Глава Белого дома в ярости обрушился на своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна. Информацией об этом поделилось издание Independent.

"Это было на официальном обеде с дворецкими и красивой посудой — и он как следует кричал на него через стол", – подчеркнул Тимоти.

Майкл Флинн оставался на посту советника президента США по нацбезопасности меньше месяца. Его уволили 13 февраля 2017 года.