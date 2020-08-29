Рэпер Кравц надеется на скорое возвращение Шугалея и Суэйфана из Ливии

Широкое освещение проблемы российского социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана поспособствует их скорому возвращению домой. Такое мнение выразил рэп-музыкант Павел Кравцов (Кравц).

Кравц опубликовал видеообращение на своей странице в социальной сети Instagram. Он предстал перед подписчиками в черной футболке с изображением постера к фильму "Шугалей-2". Таким образом рэпер обратил внимание пользователей к истории похищенных в Ливии социологов.

"Скорее всего вы не в теме, но это российский социолог, о котором сейчас говорит полстраны. Никому бы не желал такой популярности", — заявил Кравц.

Рэпер надеется, что уже скоро Шугалей и Суэйфан окажутся дома. Уже больше года они находятся в плену у подконтрольных Правительству национального согласия (ПНС) Ливии боевиков.