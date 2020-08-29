Цивилев признался, что впечатлен фильмом "Шугалей-2

Петербургский депутат Алексей Цивилев оценил фильм "Шугалей-2". По словам парламентария, картина произвела на него сильное впечатление.

Цивилев отметил, что обычно сиквелы громких премьер бывают не такими интересными по сравнению с первыми фильмами. С картиной про плененных в Ливии российских социологов этого не произошло. Об этом депутат петербургского ЗакСа написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Рекомендовано к просмотру!" — подчеркнул Цивилев.

Предпремьерный показ ленты "Шугалей-2" состоялся в Сыктывкаре. Зрители смотрели фильм вместе с актером Кириллом Полухиным, который исполнил в нем главную роль.

Оба фильма основаны на реальных событиях. Они рассказывают историю сотрудников Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которых уже больше года удерживают в плену боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.