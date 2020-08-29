СМИ: по факту угроз в адрес депутатов Белоруссии возбуждены уголовные дела

Белорусский Следственный комитет (СК) возбудил уголовные дела по факту анонимных угроз в адрес депутатов республики, от которых требуют сложить полномочия. Об этом сообщил государственный телеканал "Беларусь 1".

Согласно данным телеканала, давление на депутатов осуществляется со стороны отдельных членов Координационного совета белорусской оппозиции из зарубежных центров Чехии и Польши, передает РИА Новости.

"По данным фактам следственный комитет возбудил уголовные дела, проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия", — говорится в сообщении телеканала.

В Белоруссии с 9 августа проходят несанкционированные демонстрации, которые начались после оглашения Центральной избирательной комиссии (ЦИК) результатов голосования выборов президента страны. Согласно данных ЦИК, в выборах победил Александр Лукашенко, став лидером республики в шестой раз. Он набрал 80,1% голосов избирателей.