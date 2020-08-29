Чебыкин после просмотра "Шугалея-2" назвал плененных социологов героями

Фильм "Шугалей-2" о захваченных в Ливии сотрудниках Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) можно посмотреть на одном дыхании. Такое заявление сделал депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Константин Чебыкин.

Парламентарий особенно впечатлился тем, что фильм основан на реальных событиях. Чебыкин назвал плененных сотрудников ФЗНЦ Максима Шугалея и Самера Суэйфана героями. Об этом он написал в своем Instagram.

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга заявил, что он будет и дальше следить за развитием событий вокруг российских сотрудников ФЗНЦ. Также Чебыкин надеется, что Шугалей и Суэйфан в скором времени смогут вернуться в Россию.

Максим Шугалей и Самер Суэйфан прибыли в Ливию в начале 2019 года для проведения социологического исследования. Боевики Правительства национального согласия (ПНС) Ливии взяли их в плен. Они незаконно удерживают граждан РФ в неофициальной тюрьме "Митига".