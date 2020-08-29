Милонов порекомендовал россиянам посмотреть "Шугалей-2"

Фильм "Шугалей-2" стартовал 29 августа в рамках предпремьерного показа в Республике Коми. О своих впечатлениях от кинокартины рассказал в соцсетях депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов.

Поводом для масштабных съемок двух частей фильма послужили события в Ливии 2019 года. Речь идет о похищении российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, проводивших исследование в североафриканской стране. Ученые оказались в руках террористов, которые держат их в заключении под пытками и без связи с внешним миром.

Милонов отметил на своей странице в Instagram, что в случае с "Шугалеем-2" фильм получился не хуже тех, что производят в Голливуде. Сюжет развивается динамично, не позволяя зрителю заскучать. Это обусловлено в первую очередь реалистичностью рассказанной истории.

По словам парламентария, сопереживание главному герою настолько сильно, потому что зритель понимает, что Шугалей в настоящий момент на самом деле пребывает в ливийскому плену. Милонов рекомендовал каждому посмотреть кинокартину.