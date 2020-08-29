Депутат Петров поделился впечатлениями от фильма "Шугалей-2"

Предпремьерный показ фильма "Шугалей-2" состоялся в Коми. Первыми его посмотрели жители Сыктывкара и оставили одобрительные отзывы. Впечатлениями поделился и депутат Заксобрания Ленобласти Владимир Петров. Он посоветовал смотреть картину всей семьей.

Вторая часть фильма о российских социологах Максиме Шугалее и Самере Суэйфане выйдет на экраны осенью. Предпремьерный показ картины "Шугалей-2" состоялся 29 августа в столице Коми – Сыктывкаре. Зрители остались в восторге, многие назвали картину блестящей.

Своими впечатлениями поделился депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров. Он назвал главного героя, Максима Шугалея, примером мужественности, достоинства и чести.

"Нечасто сейчас встретишь такой типаж в кино, да и в жизни. Радует, что наш кинематограф все-таки выжил несмотря на пандемию коронавируса и продолжает выпускать на экраны такие отличные картины. Мой вам совет – берите жену, детей, родителей, бабушек и дедушек и смотрите всей семьей", — высказался Петров.

Первая часть картины "Шугалей" Дениса Нейманда увидела свет в мае 2020-го. Лента и ее продолжение повествует о судьбе российского социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана в Ливии. Ученых вот уже больше года незаконно удерживают в частной тюрьме "Митига".