Первые зрители "Шугалея-2" прониклись игрой актеров и сюжетной линией

Широкий показ фильма "Шугалей-2" сделает имя российского социолога Максима Шугалея очень известной. Такое заявление сделала глава филиала "РЕСО-Гарантия" в Сыктывкаре Татьяна Тырышкина после премьерного показа картины в Республике Коми.

Вторая часть фильма о пленении россиян Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана в Ливии в частной тюрьме "Митига" "обеспечит резонанс" проблеме, уверена Тырышкина. Она выразила надежду, "что вся история благополучно завершится для Максима и его семьи", передает Федеральное агентство новостей.

Предприниматель Татьяна Гимадаева отметила сцену, в которой жена Шугалея читает его письмо, назвав эпизод "Очень трогательным". Генеральный директор компании "12 вольт" Алексей Поль высоко оценил работу Кирилла Полухина, который сыграл главную роль в фильме.