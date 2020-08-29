Журналисты ФАН нашли причину женских маршей в Белоруссии

Многотысячный женский марш в поддержку митингующих проходит в Минске. "Дамы в белом" выступают якобы против действий правоохранителей. Однако это похоже на почерк работающих в Латинской Америке политтехнологов.

Участницы марша собрались на минской площади Победы и выстроились в "цепь солидарности". Девушки с цветами и плакатами двинулись вдоль проспекта Независимости, скандируя: "Я гуляю!" Дорогу колонне преградили силовики, но задерживать женщин военные не стали. Митинги в Белоруссии продолжаются с 9 августа, они начались после выборов президента.

Подобные акции проходили в тех странах, где действующая власть не устраивала США, пишет Федеральное агентство новостей. Лозунги являются пропагандой против силового блока страны. Белорусские власти пока не допускают усугубления ситуации. Движения "женщин в белом" на Кубе, в Венесуэле и Никарагуа спонсировал Госдеп Соединенных Штатов. Вероятно, женские марши в Белоруссии являются одним из пунктов западной методички и составляющей "цветной революции".