МИД Белоруссии негативно отреагировал на идею Украины прекратить контакты

Решение Киева временно прекратить контакты с Минском нанесет конкретный ущерб взаимоотношениям между соседними государствами. Об этом заявил глава пресс-службы МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

Ответственность за последствия решения о приостановке диалога полностью ляжет на Украину. По словам Глаза, Минск готов к дальнейшему сотрудничеству с Киевом на любом уровне, пишет РИА Новости.

"Беларусь не ставила диалог с Украиной на так называемую "паузу" — это ведь не просто нажатие кнопки на проигрывателе. Это конкретный ущерб для тесных многогранных отношений двух соседних государств", — сказал глава пресс-службы.

Украина 27 августа объявила о решении "поставить на паузу" все контакты с Белоруссией. По словам министра иностранных дел Незалежной Дмитрия Кулебы, Киев возобновит диалог в том случае, если это не принесет стране "репутационных потерь".