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20:54   29 Августа 2020
Общество

Качество и динамика: Манукян рассказал о первых впечатлениях от "Шугалея-2"

Качество и динамика: Манукян рассказал о первых впечатлениях от "Шугалея-2"

Предпремьерный показ фильма "Шугалей-2" состоялся в Республике Коми 29 августа. Блогер Вадим Манукян высоко оценил кинокартину.

Фильм снят мощно и по качеству не уступает первой части. Накал держался на одинаково высоком уровне. Манукян посоветовал россиянам посмотреть продолжение истории о незаконно задержанных в Ливии социологе Максиме Шугалее и его переводчике Самере Суэйфане на больших экранах в сентябре.

"Очень мощно снято", — отметил блогер в беседе с Федеральным агентством новостей.

Впечатлениями о фильме поделились многие эксперты. Они считают, что картина вызовет ажиотаж в обществе и поспособствует возвращению россиян на родину, которые содержатся в нечеловеческих условиях в ливийской тюрьме "Митига" с 2019 года.

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Автор: Илья Романович
#ливия #Шугалей #предпремьера

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