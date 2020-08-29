20:54 29 Августа 2020Общество
Качество и динамика: Манукян рассказал о первых впечатлениях от "Шугалея-2"
Предпремьерный показ фильма "Шугалей-2" состоялся в Республике Коми 29 августа. Блогер Вадим Манукян высоко оценил кинокартину.
Фильм снят мощно и по качеству не уступает первой части. Накал держался на одинаково высоком уровне. Манукян посоветовал россиянам посмотреть продолжение истории о незаконно задержанных в Ливии социологе Максиме Шугалее и его переводчике Самере Суэйфане на больших экранах в сентябре.
"Очень мощно снято", — отметил блогер в беседе с Федеральным агентством новостей.
Впечатлениями о фильме поделились многие эксперты. Они считают, что картина вызовет ажиотаж в обществе и поспособствует возвращению россиян на родину, которые содержатся в нечеловеческих условиях в ливийской тюрьме "Митига" с 2019 года.